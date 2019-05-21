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تعليم

التابلت في السويس كامل العدد عدا مدرسة واحدة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:01 م
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلنت سلمى الشاعر وكيل وزارة التعليم بالسويس عن انتظام امتحانات الصف الأول الثانوى بنظام التابلت بجميع مدارس المحافظة وعددها 29 مدرسة حكومية وخاصة وأداء جميع الطلبة الامتحان باستثناء مدرسة واحدة هى الثانوية الجديدة بنات نتيجة عطل فى شبكة النت .

وقالت إن جميع المدارس التى أدت الامتحان بنظام التابلت كاملة العدد حيث أدوا الامتحان فى مادة اللغة الاجنبية الثانية حسب اختيار الطالب .

وشهد محيط ديوان المحافظة تجمهر 50 طالبا و طالبة محتجين على صعوبة الامتحان والنظام الجديد وقام المسئولون بتهدئتهم وبحث مطالبهم مع الجهات المسئولة .

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