15 يونيو فتح باب الترشح على مقعد نقيب مهندسي البحيرة و20 يوليو إجراء الانتخابات

تبدأ النقابة العامة للمهندسين، فتح باب الترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية بمحافظة البحيرة، يوم السبت 15 يونيو المقبل، حتى السبت 29 يونيه 2019، بناء على قرار مجلس النقابة.



ويتم تلقى طلبات الترشح بمقر النقابة العامة للمهندسين، ومقر النقابة الفرعية بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، وتم تشكيل لجنة للإشراف على إجراء الانتخابات برئاسة المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة.



وحددت النقابة يوم الجمعة 20 يوليو 2019، لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات، وفى حال وجود إعادة، فسيتم ذلك يوم الجمعة 27 يوليو 2019، ويمكن التقدم بطلبات الترشح باستخدام توكيل خاص موثق بالشهر العقارى.