دعاء ليلة القدر

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه و سلم في ليلة القدر ، عن عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني و هذا الدعاء من أفضل الأدعية التي يجب التمسك بها في هذه الليلة .



وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: على المسلم أن يدعو الله سبحانه و تعالى بما يريد و هو على يقين بأن الله سبحانه و تعالى سوف يستجيب دعائه .



وم الأدعية التي تقال في هذه الليلة: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك زيادة في الأيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق .

