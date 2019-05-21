بدر عبد العاطي في حفل إفطار بـ برلين: مصر تشهد عملية تحديث شاملة

استضاف الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين والسيدة حرمه حفل الإفطار الرمضاني السنوي بمقر السفارة المصرية، بمشاركة عدد كبير من المسئولين الألمان وسفراء عدد من الدول الإسلامية ورموز الجالية المصرية في ألمانيا، فضلا عن أسقف الكنيسة القبطية في ألمانيا ومبعوث الأزهر الشريف.



وحرص السفير بدر عبد العاطي في كلمته بحفل الإفطار، علي الترحيب بالضيوف بمقر السفارة، مشيرا إلى ما تشهده مصر من تطورات إيجابية وعملية تحديث شاملة، ومنوهًا بالتعايش بين أبناء الشعب المصري باعتباره يمثل نموذجًا للتعايش بين شعوب المنطقة.



وحضر حفل الإفطار مديرو إدارات الشرق الأوسط والخليج العربي وقسم مصر بالخارجية الألمانية، والسفير "ميشائيل بوك" مبعوث الحكومة الألمانية لمياه النيل، و "ديتر دومبروسكي" نائب رئيس برلمان ولاية براندبورج، وسفراء كل من باكستان وبنجلاديش وإندونيسيا والسنغال والكويت والجامعة العربية واليمن والأردن، فضلا عن الأنبا دميان أسقف الكنيسة القبطية، والشيخ محمد العطار مبعوث الأزهر الشريف، وعدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا وأعضاء السفارة المصرية والمكاتب الفنية التابعة لها.