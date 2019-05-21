محلية النواب تنتقد تخصيص مبالغ كبيرة في موازنات المحافظات لشراء الصحف والمجلات

انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخصيص مبالغ كبيرة فى موازنات المحافظات لشراء الصحف والمجلات، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنات عدد من المحافظات ومنها (دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية).



وخلال مناقشة موازنة محافظة دمياط، تساءل النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن سبب تخصيص مبلغ 35 ألف جنيه لبند (شراء الجرائد والمجلات)، قائلا: "هل تشترى جرائد ومجلات بـ100 جنيه فى اليوم؟!".



وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بالإشارة إلى هذا الأمر متكرر فى موازنات بعض المحافظات والهيئات التى ناقشتها اللجنة، موضحا أن موازنة إحدى الهيئات مخصص فيها مبلغ 70 ألف جنيه لشراء الصحف والمجلات.



فيما استكمل النائب يسرى الأسيوطى، حديثه، منتقدا وجود تفاوت بين الإيرادات والمصروفات فى الموازنات الخاصة بالمحافظات.



وطالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتوزيع العادل للموازنات الخاصة بالمحافظات، وألا يكون هناك تفاوت كبير بين الاعتمادات المالية للمحافظات.



وقال"النويشى"، إن اللجنة تطالب وزارة المالية بموافاتها ببيان عن الموارد الذاتية لكل محافظة، وكيف تعظم من مواردها، حتى لا يتم ظلم بعض المحافظات، مشيرا إلى أنه لكى يتم تطبيق اللامركزية لابد أن تعظم كل محافظة مواردها، لتستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى، مستطردا: "محافظة مواردها الذاتية 900 مليون ومحافظة أخرى مواردها الذاتية 30 مليونا، هذا يحدث فارق بين ما تستطيع كل محافظة أن تنفذه من مشروعات تنموية، لازم مراجعة مرة ثانية، مفيش محافظة تاخد مليارات وأخرى تاخد مليون".



وأضاف "النويشى"، أن المحافظات تحتاج إلى البحث عن كيفية تعظيم مواردها من مصادر أخرى لتكون عندها ميزانية كافية تساعدها على تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق التنمية الشاملة.