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حوادث

طالبة تقفز من أعلى كوبري بالمنيا خلف لص خطف تليفونها المحمول

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:41 م
صدى البلد
أيمن رياض
أصيبت طالبة من مدينة المنيا باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة قفزها خلف لص سرق تليفونها المحمول من أعلي كوبري الملك فاروق "العالي" بالمنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى المنيا العام بوصول طالبة تدعي عبير علي 21 سنة مصابة ومقيمة بمدينة المنيا باشتباه كسر بالعمود الفقري.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة الطالبة نتيجة قفزها من أعلي الكوبري العالي خلف لص تعقبها أثناء مرورها أعلي الكوبري، وهي تتحدث في تليفونها المحمول وقام بخطف التليفون وقفز من أعلى الكوبري على أكشاك الإضافية، فقامت الفتاة علي الفور بالقفز خلفه للحاق به، إلا أنها انزلقت وسقطت من أعلى الكوبري وسقف الأكشاك لتسقط على الأرض داخل منطقة ورش السكك الحديدية وتصاب، وتم نقلها فورًا للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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