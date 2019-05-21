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أخبار العالم

سفير فنزويلا لدى روسيا: 130 مليار دولار خسائر اقتصادنا جراء الحصار الأمريكي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:09 م
الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي
أ ش أ
قال السفير الفنزويلي في روسيا كارلوس فاريا تورتوسا، إن كاراكاس وجدت طريقة لتجاوز العقوبات الأمريكية على احتياطاتها من الذهب، مشيرًا إلى أن خسائر الاقتصاد الفنزويلي من حصار واشنطن بلغت 130 مليار دولار.

وأضاف تورتوسا - في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الثلاثاء، وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم - أن مجموع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفنزويلي نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض من الولايات المتحدة يقدر بـ130 مليار دولار، وهو مبلغ كان يكفي لتطوير اقتصادنا خلال 9 سنوات.

وأوضح أن حكومة الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو تخوض حربًا غير متكافئة ضد أقوى دولة عسكريًا واقتصاديًا في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا قد أعلن، في وقت سابق، استعداد كاراكاس للدخول في حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل.

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