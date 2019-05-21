بسبب تجارة المخدرات.. مظاهرات نسائية في تركيا

شارك عدد من السيدات بمنطقة باشاك شهير بإسطنبول في تنظيم وقفة احتجاجية، لعجزهن عن إرسال أبنائهن إلى الحدائق بسبب بائعي المخدرات.





وقالت السيدات إن المخدرات باتت تُباع في المحافظة، كما يُباع الخبز قائلات: "نظمنا وقفة احتجاجية اليوم بسبب بيع المخدرات بالمنطقة. لا نستطيع النوم حتى الصباح، خوفا من أن يدخلوا علينا المنازل، لا نستطيع النوم بسبب اللصوص، نخشى من إرسال أطفالنا إلى المدارس والحدائق".





وأوضحت إحدى سكان المنطقة، وتدعى سعادت بنلي، أنها تصطحب أطفالها إلى المدرسة وفي مستهل الجسر يوجد 4-5 بائعي مخدرات قائلة: "يسلبون الأطفال هواتفهم، وعندما اعترض يقولون لي إنهم سيتخلصون مني كالجثة التي تخلصوا منها بالأمس.. نشعر بالخوف، فهم يبيعون المخدرات في الشوارع كالخبز والجبن"، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "زمان" التركية.





وكان رئيس جمعية الصحة الطارئة للجميع، أولكومان رودوبلو، قد صرح أن تركيا تعدت الدول الأوروبية في معدلات الوفيات بفعل المخدرات الاصطناعية.