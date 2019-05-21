حفل إفطار للجالية المصرية والعربية بولاية نيوجيرسي الأمريكية

أقام مركز الهدي الاسلامي أحد المراكز الاسلامية المصرية في ولاية نيوجيرسي، ويترأسه حامد الشنواني، اليوم الاثنين حفل الافطار السنوي للجالية المصرية والعًربية.



حضر الحفل السفير د. هشام النقيب القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشرطية والعامة بنيوجيرسي والقمص موسيس بغدادي راعي كنيسة المقر الباباوي بسيدرجروف بنيوجيرسي وعدد من الشخصيات المصرية بولايتي نيوريورك ونيوجيرسي.