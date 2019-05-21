ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مجلس مدينة مطروح يعلن أسعار تأجير الشواطئ

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:48 م
شواطيء مطروح
شواطيء مطروح
ايمن محمود
أعلن المهندس أحمد الاسكندراني رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن أسعار تراخيص الشماسي والكراسي وإشغالات الشواطئ لصيف 2019.

وقال "الإسكندراني" إنه تم تحديد الأسعار وذلك بعد انعقاد لجنة تحديد أسعار تراخيص الشماسي والإشغالات بديوان عام المحافظة.

وأوضح أن شواطئ الغرام ورومبل تبدأ ايجاراتها من 9 آلاف لـ 20 ألف جنيه للرخصة بينما تبلغ قيمة الإشغالات على الشواطئ والتي تشمل كافتيريات ومطاعم ومحال تجارية ومعارض تبدء من 9 آلاف وحتى 300 ألف جنيه.

وأكد انتهاء استعدادات مجلس مدينة مرسى مطروح لموسم الصيف بتجهيز الشواطئ من كافة الخدمات بالإضافة إلى إعادة الشيء لأصله بالشوارع.

ترشيحاتنا

رفضتها كبرى الدول العربية.. موقع إسرائيلي يكشف كارثة تهوي بـ صفقة القرن

عقب تصفية 16 إرهابيا .. #العريش يحتل تويتر

بالعباءة والقفطان المغربي.. نجمات يتنافسن على أجمل إطلالة رمضانية.. صور

شبح الهبوط.. 8 فرق مهددة بالغياب عن دوري الأضواء

رغم التصريحات.. تركيا تمتثل لعقوبات النفط الأمريكية على إيران

بدءا من 30 إلى 145 قرشا.. الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة وبريانكا شوبرا أبرزهن.. نجمات تألقن بـ الأبيض في مهرجان كان السينمائي.. صور

بمكياج لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى مهرجان كان السينمائي

لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء