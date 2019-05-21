مجلس مدينة مطروح يعلن أسعار تأجير الشواطئ

أعلن المهندس أحمد الاسكندراني رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن أسعار تراخيص الشماسي والكراسي وإشغالات الشواطئ لصيف 2019.



وقال "الإسكندراني" إنه تم تحديد الأسعار وذلك بعد انعقاد لجنة تحديد أسعار تراخيص الشماسي والإشغالات بديوان عام المحافظة.



وأوضح أن شواطئ الغرام ورومبل تبدأ ايجاراتها من 9 آلاف لـ 20 ألف جنيه للرخصة بينما تبلغ قيمة الإشغالات على الشواطئ والتي تشمل كافتيريات ومطاعم ومحال تجارية ومعارض تبدء من 9 آلاف وحتى 300 ألف جنيه.



وأكد انتهاء استعدادات مجلس مدينة مرسى مطروح لموسم الصيف بتجهيز الشواطئ من كافة الخدمات بالإضافة إلى إعادة الشيء لأصله بالشوارع.