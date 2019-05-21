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أخبار العالم

مسئول فلسطيني يفجر مفاجأة عن صفقة القرن ومؤتمر البحرين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:41 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولا فلسطينيا أكد أن السلطة لن تشارك في المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة في البحرين، كمقدمة لصفقة القرن، لافتا إلى أن السلطة لم تتلق دعوة لحضوره حتى الآن.

قالت عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، الدكتورة حنان عشراوي، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الفلسطينيين لم يرفضوا ولم يقبلوا شيئا، ببساطة لأنهم لم تتم دعوتهم إلى المؤتمر المزمع عقده في البحرين

وأشارت عشراوي إلى السلطة لن تشارك في مؤتمر البحرين لأن المؤتمر ليس له صلة بالسياسة أو بالحقاق الخاصة بالصراع الاسرائيلي العربي.

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