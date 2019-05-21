الأحزاب والجماعات الدينية أبرزهم.. قطر تحدد 5 فئات يحق لها اللجوء السياسي

أصدرت الحكومة القطرية قرارًا غير مسبوق بالمنطقة حددت فيه الفئات التي ستمنحها الدولة الحق في طلب اللجوء السياسي، حيث كشفت عن مزايا جديدة للأشخاص الذي يحصلون على اللجوء السياسي في قطر.



ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، والذي أقره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر الماضي، على إجراءات وشروط طلب اللجوء وسمى 5 فئات يحق لها تقديم الطلب، وهم "الحقوقيون، ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والأشخاص الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية، والكُتاب والباحثون، والمسؤولون السابقون أو الحاليون، شريطة تعرضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو التهديد أو الاضطهاد بسبب مواقفهم"، وهو ما يمنح جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية وغيرهم حق اللجوء السياسي في قطر.



ووفق القانون، يحق للاجئ مزايا وواجبات، بينها استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وعدم البقاء خارج البلاد أكثر من 6 أشهر متصلة، كما يحق له الحصول على إعانة مالية شهرية بحد أدنى 820 دولارًا له و220 دولارًا لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ18، إلى حين توافر فرصة عمل له.



ويُسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف، التي تتعلق بأمن البلاد، ويكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له، وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.