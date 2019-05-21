سيلفيا نبيل تثني على وزارة المالية وتطلب تعديلات على موازنتها

أثنت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، على المجهود الذى بذلته وزارة المالية فى موازنة البرامج والأداء.



وطالبت سيلفيا نبيل ببعض التعديلات على الموازنة المقدمة من الوزارة، منها رقم العمالة الفنية والإدارية في كل برنامج، وتقسيم الاعتمادات على البرامج الفرعية، وتوضيح التفاصيل التنفيذية الخاصة بطبيعة عمل الوزارة والمصالح في البرامج، مثل انجازات الوزارة بالنسبة لإيرادات والمصروفات.



وأضافت سيلفيا نبيل أنه من المهم معرفة استراتيجية الإيرادات والمصروفات الخاصة بالوزارة، لافتة إلى أن برنامج "إعداد الموازنة" به حافز ميكنة، وهو ما يجب أن يتحول لند أخر غير حافز لأن المسكينة تمت بالفعل وهي توجه دولة، مطالبة بحافز تحول إلي البرامج والأداء.



وطالبت سيلفيا نبيل بتوضيح بند نفقات أخرى والبالغ ١٠٠ مليون جنيه من أصل ٢٣٧ مليون للخدمات، وإضافة الناتج المحلي كمؤشر في برنامج إعداد الموازنة، مضيفه أنه يجب التأكد من القدرة على توفير ٨٠ مليار جنيه تمويل ذاتي، في الباب السادس، لافتة إلي أن كل المؤشرات التي تحتوي على الناتج المحلي ايراداتها منخفضة عن العام السابق ودا عكس ما يقال، مطالبة بتوضيح الأسباب.



وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بتوضيح أسباب الفجوة في برنامج إعداد موازنات الهيأت الاقتصادية، من ١٤٠ مليار العام إلي ٤٤ مليار فقط، وزيادة ما سيئول للدولة من ١٢٥ مليار إلى٢٠٠ مليار، إضافة إلى تعديل مؤشر برنامج إعداد موازنات البرامج والأداء، ومعرفة مخصصات البرنامج وآلية التدريب والإصلاح التشريعية، وتوضيح الخطة التنفيذية للبرنامج.



وأضافت أن مؤشرات تنوع مصادر التمويل غير مكتملة ولم يتم ذكر مصادر التمويل، مطالبة بتوضيح خطة الوزارة في " معدل النمو الاقتصادى ومعدل التضخم والبطالة"، وكيفية تفادي فكرة التضخم التي من الممكن أن تحدث مع زيادة المحروقات.



وأكدت سيلفيا نبيل أن الوزارة يجب أن توضح خطتها في برنامج مكافحة التهرب الضريبي وما هي نسبة التهرب والإجراءات التي ستتخذها، مضيفه أن هناك من السبعة مؤشرات الخاصة بالوزارة لم يتم وضع مؤشرات لهم، وهم "إدارة الأصول وصندوق النقل السريع".