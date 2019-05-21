زوجته باعت ملابسها.. استقالة السفير الفنزويلي في إيطاليا بسبب عقوبات ترامب

بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها بلاده، أعلن "أسياس رودريجيز"، السفير الفنزويلي لدى إيطاليا استقالته من منصبه، قائلا إن هذه الصعوبات تجعل استمراره في منصبه مستحيلًا.





وفي خطاب أرسله "رودريجيز" إلى الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" مباشرة، وتم نشره على موقع "تويتر"، جدد السفير الفنزويلي تأكيده على الاحترام الكامل لمعركة مادورو، لكنه أشار إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تعنى "عدم قدرته على الاستمرار في أداء مهام منصبه".





والأسبوع الماضي، ، قال رودريجيز خلال مؤتمر صحفي في روما إنه بسبب العقوبات المفروضة على كاراكاس لم يعد لديه المال لدفع رواتب موظفيه وإيجار مكتبه في روما، حيث بلغت ديونه 9 ملايين يورو.





وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مالية على مادورو، في أعقاب انتخاب جمعية تشريعية جديدة لإعادة صياغة الدستور، وهي انتخابات وصفتها واشنطن بالعار، ووضعت كامل دعمها وراء خوان جوايدو زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد.





وأوضح رودريجيز – 77 عاما- أن العقوبات كان لها عواقب وخيمة على ميزانية السفارة لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل نفقات المقار الدبلوماسية في إيطاليا، وتابع أن يريد أن يكرس نفسه إلى أن يكون جدا لأحفاده.



