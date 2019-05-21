طريقة تحضير شوربة البروكلي

طبق "الشُوربة" من أهم الأطباق المُقدمة على سفرتك في رمضان، خاصةً مع الأكلات الدسمة والثقيلة؛ لأنها تحتوي العديد من الفوائد، حيث تسهل عملية الهضم، وتجعلك لا تتناول كميات كبيرة من الطعام؛ مما يساهم في تقليل الوزن.





واعتادت النساء على تقديم نوع واحد أو اثنين فقط من الشوربة وهي اللسان عصفور، أو الخضراوات، لكن يمكنك تجديد سفرتك بنوع جديد من الشوربة وخاصة في العزومات، إليكِ طريقة عمل شوربة البروكلي.





المكونات:





ثمرة بروكلي طازجة

ثمرة بصل أحمر

ثوم مفروم

زبدة

مرق دجاج

كريمة

2 ملعقة دقيق

ملح و فلفل أسود





طريقة التحضير:





شوحي البصل في الزبدة على النار ثم ضيفي الثوم، ثم ضيفي البروكلي بعد تقطيعه قطع صغيرة متساوية، وبعدها ضيفي مرق الدجاج مع 2 كوب ماء واتركيها تغلي.





بعد الغليان، قومي بطحن الحساء، وضيفي لها الملح والبهارات، وفي وعاء أخر ضعي الدقيق وضيفي له كمية من الماء وذوبيه ثم ضيفيه إلى الشوربة وبعدها ضيفي الكريمة الطازجة واتكي الخليط يغلي على النار لمدة 15 دقيقة.





فوائد البروكلي: