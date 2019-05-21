ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالمركز الأولمبي بالمعادي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:55 م
صدى البلد
حسن العمدة
خصص المركز الأولمبي بالمعادي، منفذا لتذاكر بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019" بعد انطلاق موقع تذكرتى لتسجيل الراغبين فى حضور المباريات.

وتستعد مصر لتنظيم منافسات أمم أفريقيا 2019، في الفترة بين 21 يونيو وحتى 15 من شهر يوليو المقبل.

وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية.

وأماكن بيع التذاكر هى:

تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة

ـ نادي الشمس

ـ مركز شباب الجزيرة

ـ مركز الأولمبى بالمعادى

ـ نادي منتخب السويس

ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر

ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالمركز الأولمبي بالمعادي
شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالمركز الأولمبي بالمعادي
شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالمركز الأولمبي بالمعادي

ترشيحاتنا

بعد ظهورها فى ولد الغلابة.. ريم سامي: طبيعي أن يساعدني شقيقي.. فيديو

أقنعوا الجميع إلا أجيري.. لاعبون سقطوا من قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2019

أمم أفريقيا 2019. .. خالد قمر يفتح النار على جهاز المنتخب: كلها مصالح

سبقت أمريكا وروسيا.. مستشار وكالة الفضاء الروسية يوضح تفاصيل تفوق مصر على العالم في مجال الأقمار الصناعية.. فيديو

تفاصيل اجتماع السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية

رفضتها كبرى الدول العربية.. موقع إسرائيلي يكشف كارثة تهوي بـ صفقة القرن

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة وبريانكا شوبرا أبرزهن.. نجمات تألقن بـ الأبيض في مهرجان كان السينمائي.. صور

بمكياج لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى مهرجان كان السينمائي

لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء