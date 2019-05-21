شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالمركز الأولمبي بالمعادي



وأماكن بيع التذاكر هى:



تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة



ـ نادي الشمس



ـ مركز شباب الجزيرة



ـ مركز الأولمبى بالمعادى



ـ نادي منتخب السويس



ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية



ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر



ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة





خصص المركز الأولمبي بالمعادي، منفذا لتذاكر بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019" بعد انطلاق موقع تذكرتى لتسجيل الراغبين فى حضور المباريات.وتستعد مصر لتنظيم منافسات أمم أفريقيا 2019، في الفترة بين 21 يونيو وحتى 15 من شهر يوليو المقبل.وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية.