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حوادث

السبب ملعقة.. إصابة طفل باشتباه في كسر بالجمجمة بـ الدقهلية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:00 م
صورة أرشيفية - مصاب
صورة أرشيفية - مصاب
همت الحسينى
أصيب طفل باشتباه فى كسر بالجمجمة فى احدى قرى منية النصر بالدقهلية إثر سقوطه على ملعقة طعام.

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول الطفل آسر أنيس محمد 7 شهور ومقيم مع اسرته بميت عاصم ادعاء سقوط من علو وبالكشف الظاهرى تبين وجود اشتباه كسر منعشق بالجمجمه وتم تحويله للمستشفى الدولى .

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال والده انيس محمد توفيق 40 عاما عامل قرر انه اثناء جلوس نجله على الارض واثناء تناوله الطعام اختل توازنه وسقط على ظهره على ملعقة طعام وحدثت اصابته ولا يتهم احدا بالتسبب فى ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2481 لسنة 2019 وأخطرت النيابة.

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