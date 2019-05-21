الأعلى للإعلام يرصد 18 مخالفة جديدة بمسلسل قابيل

رصد تقرير اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 18 مخالفة جديدة بالحلقة 16 من مسلسل "قابيل"، بطولة محمد ممدوح، من بينها 7 مخالفات لألفاظ سوقية.



وقال تقرير اللجنة، إن هناك مشاهد احتوت على ألفاظ سوقية، منها "متفكك بقى، رايحة منه خالص، يا مفضوحة، خد من الشمامين أوسخ ما فيهم، في إيه يا قطة، زفر جاي علشان مصلحة"، بالإضافة لمشاهد لتعاطي المخدرات بالإضافة الى مشهد سب وقذف، ومشهدين عنف، و3 مخالفات تدخين بالحلقة، ومخالفتين تتعلق بالمخدرات، بالإضافة لمشهدين لعدم احترام القوانين