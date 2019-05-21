أمم أفريقيا.. غيابات بالجملة لأسماء بارزة من النجوم.. تفاصيل مثيرة



ولعب ساسي دورا محوريا فيما وصل إليه الزمالك سواء في الدوري والمنافسة على الصدارة أو قاريا والوصول لنصف نهائي الكونفدرالية.



- إيريك بايلي

مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب ساحل العاج "كوت ديفوار" يحتاج لأسابيع قليلة من أجل العودة، الأمر الذي يجعل موقفه أيضا محل شك.



- نابي كيتا

نجم منتخب غينيا وفريق ليفربول تعرض لإصابة أفادت التقارير الأولية غيابه لنهاية الموسم الأمر الذي يجعله مهددا أيضا بالغياب عن فعاليات البطولة الافريقية.



وقال الجهاز الفني لمنتخب غينيا انه سيكون متاحا للبطولة،بينما أكد الجهاز الطبي لفريق ليفربول انه سيكون من الصعب ان يلحق بأمم افريقيا.



- خالد بوطيب

أصبح خالد بوطيب مهددا بالغياب عن كان 2019 وذلك على الرغم من اقتناع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الكبير بإمكانياته، الا ان غيابه الفترة الأخيرة عن المباريات في الزمالك بالاضافة الي تراجع مستواه الملحوظ،يجعله قريبا من الاستبعاد من أمم افريقيا.



**لم تتأهل منتخباتهم

-إيمانويل أديبايور:

لن يشارك لاعب باشاك شهير التركي والمنتخب التوجولي في أمم أفريقيا 2019، بعدما احتل منتخب بلاده المركز الرابع بـ4 نقاط فقط في 6 جولات.



- إيميريك أوباميانج:

سيغيب اللاعب الجابوني المتألق مع فريق أرسنال الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي رسميا بعد فشل منتخب الجابون الذي تم إقصاؤه علي يد بوروندي في التأهل لأمم أفريقيا، واحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط.



-بيرتراند تراوري :

لن يشارك نجم ليون الفرنسي والمنتخب البوركيني، أحد اللاعبين المتميزين في القارة السمراء، في منافسات أمم أفريقيا المقبلة.

تستعد مصر لاستقبال الحدث الكبير، بطولة أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث تتنافس المنتخبات المشاركة على اللقب الأغلى قاريا.لكن العد التنازلي لانطلاق البطولة بات مصحوبا ببعض الصدمات والأنباء غير السارة لعدد من المنتخبات وللبطولة ذاتها حيث ان البطولة ستفقد العديد من اللاعبين المتميزين في القارة بأكملها، ففي غضون شهر ونصف تقريبا تنطلق البطولة، ومعها يغيب بعض اللاعبين عن منتخباتهم فيما يحيط الغموض بمصير آخرين.وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد اللاعبين الذين تأكد غيابهم والمهددين بالغياب بسبب الإصابات..تأكد غيابهم..-محمد أمين بن عمرلاعب النجم الساحلي التونسي تعرض لإصابة قوية في الركبة – قطع في الرباط الصليبي – خلال مباراة فريقه أمام الزمالك المصري بذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، يغيب لاعب الوسط المميز عن نسور قرطاج في البطولة الأفريقية، علما بأنه أحد العناصر البارزة مع منتخب بلاده.-ثلاثي جزائريمنتخب الجزائر يضم عددا من اللاعبين الذين سيغيبون عن البطولة بسبب عدم التعافي من الإصابات ما بين محليين ومحترفين في دوريات أوروبية على غرار أسامة شيتة وفيكتور لكحل وسعيد بن رحمة، إلا أن محاربي الصحراء ربما يكون لديهم بدائل أخرى جاهزة.**مهددون بالغياب-فرجاني ساسي (تونس)لاعب خط الوسط التونسي الدولي في صفوف الزمالك تلقى إصابة قوية في ربع نهائي الكونفدرالية أمام حسنية أغادير وأعلن الطاقم الطبي لمنتخب تونس غيابه لنحو شهر ونصف، ما يعني أنه قد يعود مع بداية البطولة، وسط مخاوف من عدم جاهزيته لبداية المسابقة.