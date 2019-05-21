القاهرة في مرمى تخلخل الضغط الجوي والعظمى غدا 44 درجة.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام والذروة الأربعاء والخميس.. ورياح باردة من وسط أوروبا نهاية الأسبوع تكسر الحر

ارتفاع جديد في درجات الحرارة وغدا تصل إلى 44 درجة

ذروة الموجة الحارة يومي الأربعاء والخميس تخلخل الضغط الجوي سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الجمعة









تشهد محافظات الجمهورية اعتبارا من، اليوم الثلاثاء، موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، تكون ذروتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين.





ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ما بين وقتى الظهيرة والعصر، يكون مائل للحرارة فى بداية الليل ومعتدل خلال الساعات المتأخرة منه وحتى الساعات المبكرة من الصباح، يصاحب ذلك نشاط للرياح متوسطة السرعة بمعنى لن تصل لحد العاصفة الرملية.





وأرجع خبراء الأرصاد الجوية، أسباب الموجة الحارة، هو تأثر البلاد بتخلخل فى الضغط الجوى على سطح الأرض جلب معه رياح جنوبية شرقية على شرق البلاد حتى محافظات الوجه البحرى والقاهرة مصدرها شبه الجزيرة العربية أما المناطق الغربية للبلاد فسوف تتأثر برياح جنوبية إلى جنوبية غربية مصدرها الصحراء يتزامن مع وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.





وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنه اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة القادم من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد برياح معظمها شمالية إلى شمالية غربية مصدرها وسط وجنوب أوروبا ستكون مصحوبة بنشاط للرياح نتيجة وصول الهواء البارد غير مثيرة للرمال والأتربة.





وأشارت خرائط التوزيع والضغط، إلى إحتمال وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بإحتمال أكبر على غرب الجمهورية عند مدن ومحافظات السلوم وسيدى برانى ومطروح والإسكندرية مما يؤدى إلى تدهور الرؤية على الطرق الصحراوية وإلى إضطراب فى حركة الملاحه البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، أما باقى أنحاء الجمهورية مجرد نشاط للرياح بسرعات متوسطة الشده.





ومن المنتظر أن تشهد مصر ارتفاع آخر في درجات الحرارة، غدا الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف.





وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شرقية.



