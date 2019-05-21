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رياضة

منتخب مصر للكانوي والكياك يشارك ببطولة العالم ببولندا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:08 م
منتخب مصر للكانوي
منتخب مصر للكانوي والكياك يشارك ببطولة العالم ببولندا
نور عادل
غادرت بعثة المنتخب القومي المصري للكانوى والكياك للمشاركة فى بطولة كأس العالم للمرحلة الأولى ببولندا وكأس العالم للمرحلة الثانية بألمانيا خلال الفترة من 21 مايو وحتى 3 يونيو.

وتتكون بعثة منتخب الكانوي والكياك من جلال أسامة، إداري المنتخب، وعمرو توفيق، مدرب المنتخب، واحمد البدويهى، ومؤمن مهران ثنائي المنتخب.

يذكر أنه سيشارك اللاعب احمد نجيب فى كأس العالم للمرحلة الأولى ببولندا بعد انتهاء معسكر المجر كما يشارك على حسن فى كأس العالم للمرحلة الثانية بالمانيا، وياتى ذلك فى إطار الاستعداد للتأهل للدورة الأولمبية.

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