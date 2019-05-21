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حوادث

مباحث طلخا تضبط عاطلا وبحوزته 2 كيلو بانجو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:41 م
اللواء محمد حجي مدير
اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث مركز طلخا من ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو بانجو .

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز طلخا بقيام سن . أ س 36 عاما ومقيم ميت الكرما التابعة للمركز بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين ال‘جراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة امنية برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس المباجث ومعاونة النقيب أحمد العزب من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 لفافات من نبات البانجو وزن 2 كيلو بانجو ومبلغ مالي 400 جنيه .

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته الغير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7315 جنح طلخا لسنة 2019 وأخطرت النيابة .

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