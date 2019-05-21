ياسر عاشور يؤم المصلين في المراكز الرمضانية بالكويت.. فيديو

يؤم القارئ الدكتور ياسر عاشور إسماعيل، أحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في المراكز الرمضانية بدولة الكويت، برواية حفص عن عاصم، ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي ، وروايات أخرى مختلفة للقرآن الكريم.



وقال " عاشور" في تصريحات لـ"صدى البلد" إن القراءة بالمقامات الأداء القرآني فيها يزيد المعنى وضوحًا ، ويزيد السامع انتباها وتدبرا ، وهذا يعني التحزن عند قراءة آيات النار والبشر عند قراءة آيات الجنة، مشيرًا إلى أن ما يطغى من التغني ومراعاة المقامات على الخشوع وضبط الأحكام فهذا لا أصل له .



ويحرص العشرات من المصلين على الصلاة خلفه لجمال صوته في تلاوة القرآن الكريم، منها على سبيل المثال في مساجد محافظة حولي بالكويت والتي تنقل عبر الإذاعات والفضائيات الكويتية .





