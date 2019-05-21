هاني شاكر: الفن المصري بعافية.. والأزمة في المطرب وليست في الأغاني ..فيديو

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن الجيل الجديد من المطربين خرج في وقت صعب للغاية، حيث إن التواجد بدون حفلات دون إنتاج الإذاعة الذي كان يسهل كثيرًا من الخطوات على الفنان، فأصبح أمر الظهور والتميز صعبًا للغاية، منوهًا بأن الإعلام لابد من أن يكون حريصًا على أن يتم عرض الأعمال الفنية خاصةً الغنائية في الإذاعات العربية.





وأضاف "شاكر"، خلال برنامج "غبقة سكوب"، المُذاع عبر فضائية "سكوب"، أن الأحداث السياسية خلال السنوات العشر الأخيرة قد أثرت بشكل كبير على الثقافة والفن في مصر، مشيرًا إلى أن الأغنية المصري لن تستعيد عافيتها مرة أخرى إلا عندما تبدأ الدولة وإذاعتها بالنتاج مرة أخرى، وأن يكون هناك اهتمام بالحفلات.





وأشار إلى أن "الفن المصري أصبح بعافية في الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست في الأغاني نفسها ولكن في المطرب نفسه، موضحا أن المحطات الإذاعية والتلفزيونية المصرية لابد أن توجه اهتمامها بشكل أكبر للمطرب المصري، مؤكدًا أن نقابة الموسيقيين لا يحق لها التدخل في هذا الأمر، لافتا إلي أنه بالرغم من إعطاء أدوار البطولة في المسلسلات والأفلام المصرية لغير المصريين، إلا أن البلدان العربية لا تعامل الممثلين المصريين بالمثل وتجعلهم يشاركون في الدراما الخاصة بهم.





وأوضح أن قرار منع شيرين من الغناء جاء داخل مصر فقط، قائلًا: "هي اساسًا معظم شغلها بره"، متعجبا من غناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي لأغنية بشرة خير، قائلًا: "هل في العيد القومي للإمارات هيجيبوا هاني شاكر يغني؟.. أتمنى".



