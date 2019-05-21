نادي قضايا الدولة بطنطا يكرم عددا من المستشارين

يقيم نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بمحافظة الغربية حفل الافطار السنوى بمناسبة شهر رمضان.



ويشهد الحفل المستشار عصام عبد الستار أبو زيد رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، بحضور المستشار محمد حسن البراوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ويحضره خمسة محافظين لوسط الدلتا ولفيف من رجال السلطة القضائية وأعضاء برلمانيين والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وممثلين للأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية .



يشهد حفل الافطار تكريم شيخ قضاة قضايا الدولة المستشار حسين عبده حسين رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد ماضى النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة لاكتمال عطائهما، كما يشهد أول تكريم قضائى للبطل المقاتل أحمد إدريس، وهو بطل فكرة الشفرة النوبية التى حيرت إسرائيل في حرب أكتوبر المجيدة 1973، والعاشر من رمضان، وهو حاصل على نجمة الشرف العسكرية لدوره البطولى فى فكرة الشفرة النوبية التى كانت إحدى عوامل النصر فى حرب أكتوبر المجيدة، كما يشهد الحفل تكريم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على عطائه العلمى المتميز ودراساته في ميدان الوطنية المصرية .



وسيتم تكريم رؤساء الأفرع بهيئة قضايا الدولة نواب رئيس رئيس الهيئة، والأعضاء المتميزين، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، وشهداء الجيش والشرطة بنطاق المحافظة وتكريم أرواح المستشارين الذين انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل .