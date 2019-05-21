البابا تواضروس: أنا المسئول عن إيبارشية ملبورن ونرسل أساقفة لمتابعة الخدمة هناك

استبعد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسامة (تعيين) أسقف جديد لإيبراشية ملبورن بأستراليا خلال رسامات عيد العنصرة المقبل التى تحل في مطلع يونيو القادم، وذلك في أعقاب استقالة الأنبا سوريـال أسقف ملبورن من الخدمة بالإيبراشية ثم انتقاله للخدمة بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقال البابا تواضروس - في حوار مع فضائية CTV القبطية خلال رحلته الرعوية لأوروبا – أنا المسؤول حاليًا عن ملبورن وعلى تواصل معهم باستمرار لكن هذه الفترة يتم إرسال أساقفة، حاليًا أنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة هناك يقضي معهم أسبوعين أو ثلاثة ويعود ونرسل أب أسقف آخر، وهناك تواجد من الآباء الأساقفة باستمرار ولا يوجد شخص بعينه.