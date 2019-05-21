سبب رفض إيران التفاوض مع الولايات المتحدة.. فيديو

قال الباحث في الشئون الإيرانية، أحمد كامل البحيري، إن الرفض الإيراني للتفاوض مع الولايات المتحدة يأتي بهدف تعبئة الرأي العام الداخلي، مشيرا إلى أنه كلما زادت الأزمة بين واشنطن وطهران كانت هناك قنوات سرية مفتوحة، سواء عبر وسطاء أو بطرق مباشرة حتى وإن لم يتم الإعلان عنها.





وأضاف "البحيري"، خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أن ما يحدث الآن بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاستعداد للتفاوض هو إظهار لواشنطن بأنها الدولة المتسامحة والتي تريد الحوار والتفاوض، ولإظهار إيران على أنها الدولة الرافضة للحوار.





وأوضح أن الاستهانة بالقوة العسكرية الأمريكية هو أمر خاطئ، إذ اعتادت إيران في مجمل مفاوضاتها السابقة وعلاقتها الغربية على التعنت للوصول إلى السقف الأعلى في المفاوضات والمزيد من المكاسب، إلا أن هذه المرة تختلف مع وجود "ترامب" على رأس الإدارة الأمريكية الذي لديه معادلات مختلفة عن سابقيه.



