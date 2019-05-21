أم الشيطان.. تفاصيل جديدة عن القنابل المستخدمة في اعتداءات سريلانكا

كشف المحققون في اعتداءات سريلانكا، التي أدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصا، أن منفذي التفجيرات استخدموا قنابل تعرف باسم "أم الشيطان" وهى قنابل يستخدمها تنظيم (داعش) الإرهابي، في مؤشر جديد يدل على تورط جهات أجنبية في الهجمات.





وقال المحققون - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم إن القنابل المستخدمة في التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق يوم أحد الفصح في 21 أبريل، صنعتها عناصر محلية واستعانت بخبرات تنظيم"داعش".





ويسعى المحققون السريلانكيون والدوليون لاكتشاف حجم المساعدة الخارجية التي تلقاها منفّذو الاعتداءات التي أسفرت عن 258 قتيلا و500 جريح.



