أمم إفريقيا.. حازم إمام يكشف عن إمكانية تتويج المنتخب بالبطولة

أكد حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أن المنتخب قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام بمصر خلال شهر يونيو المقبل على الرغم من صعوبتها؛ نظرًا لمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.





وأضاف " إمام"، في تصريحات إذاعية عبر برنامج "أسياد إفريقيا"، أن الجماهير المصرية دائما ما تقلل من قيمة وقوة المنتخب على الرغم من قوته، مشددًا على أن وجود محمد صلاح نجم ليفربول يمنح المنتخب مزيدًا من القوة.





وتابع: أن الجماهير ستكون سلاح المنتخب الأول خلال مباريات البطولة، متمنيًا أن تكون البطولة مثل 2006 ويتوج الفراعنة باللقب.





وأكمل حديثه أن "خافيير أجيري"، المدير الفني للمنتخب يفضل اللعب الهجومي، إضافةً إلى اختلافه الشديد عن "هيكتور كوبر"، المدير الفني السابق.