ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أمم إفريقيا.. حازم إمام يكشف عن إمكانية تتويج المنتخب بالبطولة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:05 م
حازم امام
حازم امام
ياسمين تيسير
أكد حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أن المنتخب قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام بمصر خلال شهر يونيو المقبل على الرغم من صعوبتها؛ نظرًا لمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

وأضاف "إمام"، في تصريحات إذاعية عبر برنامج "أسياد إفريقيا"، أن الجماهير المصرية دائما ما تقلل من قيمة وقوة المنتخب على الرغم من قوته، مشددًا على أن وجود محمد صلاح نجم ليفربول يمنح المنتخب مزيدًا من القوة. 

وتابع: أن الجماهير ستكون سلاح المنتخب الأول خلال مباريات البطولة، متمنيًا أن تكون البطولة مثل 2006 ويتوج الفراعنة باللقب.

وأكمل حديثه أن "خافيير أجيري"، المدير الفني للمنتخب يفضل اللعب الهجومي، إضافةً إلى اختلافه الشديد عن "هيكتور كوبر"، المدير الفني السابق.

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا.. تعليق ناري من مدرب منتخب مصر السابق على قائمة المنتخب

سبقت أمريكا وروسيا.. مستشار وكالة الفضاء الروسية يوضح تفاصيل تفوق مصر على العالم في مجال الأقمار الصناعية.. فيديو

دعا الخطيب لحضور نهائي الكونفدرالية.. رئيس الزمالك يفتح النار على جروس وعبدالحفيظ

بعد ظهورها فى ولد الغلابة.. ريم سامي: طبيعي أن يساعدني شقيقي.. فيديو

بسبب تجارة المخدرات.. مظاهرات نسائية في تركيا

شبح الهبوط.. 8 فرق مهددة بالغياب عن دوري الأضواء

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة وبريانكا شوبرا أبرزهن.. نجمات تألقن بـ الأبيض في مهرجان كان السينمائي.. صور

بمكياج لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى مهرجان كان السينمائي

لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء