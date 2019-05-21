مصر تستضيف المؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة لعام 2019 بالتعاون مع منتدى شباب العالم

ينظم المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع منتدى شباب العالم، الدورة الرابعة والستين للمؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة لعام 2019 بالقاهرة، بهدف تقديم صورة عن دور ريادة الأعمال في تحقيق الاستدامة وبناء مستقبل أفضل.



وتستضيف القاهرة المؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو المقبل، بمشاركة عدد كبير من رواد الأعمال والقادة بهدف مناقشة مستقبل ريادة الأعمال وأهميته ودور الشباب في تنميته.



وأشارت مصادر منتدى شباب العالم إلى أهمية هذا المؤتمر، لأن مستقبل ريادة الأعمال يكمن في أيدي الشباب، الذين سيلقى على عاتقهم تولي مسئولية القيادة والتغلب على العقبات الأكثر إلحاحًا خلال الأعوام القادمة من أجل أن يصبح العالم مكانا أفضل للجميع، وذلك باعتبار أن مجال ريادة الأعمال يحقق اسهامًا قويًا في تنمية الاقتصاد، وبالتالي ستكون ريادة الأعمال بوابة المستقبل لإطلاق العنان لإمكانيات الشباب.



وأوضحت أن أكاديمية المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة تقدم برنامجها الدولي الخامس للطلاب لمدة أسبوع، بهدف تدريب المشتركين بهذا البرنامج على تنمية مهارات ريادة الأعمال لديهم.



وقالت المصادر إنه انطلاقا من دور مصر الريادي في قطاع ريادة الأعمال بالشرق الأوسط وأفريقيا، فإن القاهرة تعد أفضل مكان لانعقاد المؤتمر هذا العام، والذي يشارك في تنظيمه منتدى شباب العالم. مضيفة :إن مصر تأتي في المقدمة بفضل ما تم تحقيقه من إنجازات بقطاع ريادة الأعمال والذي بدأه بناة الأهرامات وبما تملكه من مستقبل راسخ بهذا المجال، والذي سوف يتمكن من التغلب على أية عقبات بالمستقبل.



كما أوضحت المصادر أن ازدهار قطاع ريادة الأعمال في مصر يتم بخطى حثيثة من خلال خطوات هامة، يأتي على رأسها منتدى شباب العالم، ومع أول انعقاد له في عام 2017، مثل المنتدى منصة عالمية تضم الشباب من كافة أرجاء العالم.

وخلال هذا العام، توجت مصر بجائزة القمة العالمية لريادة الأعمال كأفضل دولة بالعالم في هذا المجال، وتسلم الجائزة المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات.



جدير بالذكر أن المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات، هو أول رئيس مصري وعربي يتم انتخابه لرئاسة المجلس منذ إنشاء المجلس قبل 63 عامًا، وكانت له إسهامات رائدة بالتعاون مع الحكومة المصرية بهدف دعم هذا القطاع، وتتضمن الإسهامات إنشاء أول مركز لريادة الأعمال بمصر، بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات.



وأكد المهندس أحمد عثمان أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتتجه لتصبح عاصمة ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة فى منطقة الشرق الأوسط.