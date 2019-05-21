خالد أمين: أوافق على أدوار القفز أعلى شلال ولكن بهذا الشرط

قال الفنان الكويتي خالد أمين، إنه إذا عرض عليه دور يقفز خلاله فوق شلالا فسوف يوافق، ولكن بشرط أن يكون مؤمنا جيدا حتى لا يصيبه مكروه.



وأضاف أمين خلال لقائه ببرنامج "السرداب" المذاع عبر قناة المحور، مع الإعلامية رشا الخطيب، أنه من مواليد برج القوس، ومن صفاته العصبية الشديدة، ولكن أسوأ ميزة في حياة خالد أمين هى "طيبة القلب"، مضيفا "أهم شيء في حياتي إني ما أكونش مديون".



وأشار خالد أمين إلى حبه للحيوانات كثيرا، لاسيما تربية الذئاب والفهد الصياد، قائلا "أنا عاشق لعالم الحيوان، وكل أصدقائى يربون حيوانات ومنهم صديق يحب تربية التماسيح".



وعن مغامراته، قال أوضح أمين إنه أجرى رحلة في صحراء المغرب حينما كان يصور هناك، ولكن في وقت فراغه وكان معه دليل يدله على الطريق خلال الرحلة، وعندما خيم عليه الليل ولم يعد يخشي قطاع الطرق والحيوانات المفترسة ولكن عاد بأمان.

