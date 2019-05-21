ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خالد أمين: أوافق على أدوار القفز أعلى شلال ولكن بهذا الشرط

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:14 م
الفنان الكويتي خالد
الفنان الكويتي خالد أمين
البهى عمرو
قال الفنان الكويتي خالد أمين، إنه إذا عرض عليه دور يقفز خلاله فوق شلالا فسوف يوافق، ولكن بشرط أن يكون مؤمنا جيدا حتى لا يصيبه مكروه.

وأضاف أمين خلال لقائه ببرنامج "السرداب" المذاع عبر قناة المحور، مع الإعلامية رشا الخطيب، أنه من مواليد برج القوس، ومن صفاته العصبية الشديدة، ولكن أسوأ ميزة في حياة خالد أمين هى "طيبة القلب"، مضيفا "أهم شيء في حياتي إني ما أكونش مديون".

وأشار خالد أمين إلى حبه للحيوانات كثيرا، لاسيما تربية الذئاب والفهد الصياد، قائلا "أنا عاشق لعالم الحيوان، وكل أصدقائى يربون حيوانات ومنهم صديق يحب تربية التماسيح".

وعن مغامراته، قال أوضح أمين إنه أجرى رحلة في صحراء المغرب حينما كان يصور هناك، ولكن في وقت فراغه وكان معه دليل يدله على الطريق خلال الرحلة، وعندما خيم عليه الليل ولم يعد يخشي قطاع الطرق والحيوانات المفترسة ولكن عاد بأمان.

ترشيحاتنا

قبل ساعة الصفر.. الداخلية تضرب من حديد: مقتل 28 عنصرا إرهابيا بالعريش وأكتوبر والشروق

أسماك الشيطان تظهر في أستراليا ..فيديو

أمم إفريقيا 2019.. تعليق مثير من وائل جمعة على قائمة المنتخب

كهربا وجمعة ورمضان.. وزير الشباب السابق مستاء من استبعاد ثلاثي المنتخب

قتل زوجها في الطائرة الإثيوبية.. فرنسية تطالب بـ276 مليون دولار تعويضا

حسام موافي يكشف سر إصابة أهل الريف بنقص الحديد رغم تناولهم الخضراوات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

شاهد.. 50 صورة من زفاف حفيدة الملكة اليزابيث الثانية على ملياردير شهير