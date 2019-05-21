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خالد أمين: عملت غاسل أطباق بمطعم فرنسي خلال دراستي بباريس

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:41 م
الفنان الكويتي خالد
الفنان الكويتي خالد أمين
البهى عمرو
قال الفنان الكويتي خالد أمين، إنه يحب النظام جدا، ولكن هناك "كراكيب" بحياته.

وأضاف أمين خلال لقائه ببرنامج "السرداب" المذاع عبر قناة المحور، مع الإعلامية رشا الخطيب، أنه كان يعمل في فرنسا خلال فترة دراسته فى أحد المطاعم، إذ كان يغسل الأطباق، وهذه الفترة ساهمت في تكوين شخصيته في الكبر.

وأضاف خالد أمين، أنه يحب القراءة وأكثر شئ كان يقرأه قبل الدخول في مجال الفن هى الروايات، ولكن بعد دخوله المجال يحب يقرأ كل الكتب التى لها علاقة بالفن والمسرح لأنها تخصصه.

وأشار أمين الى أن حب الناس أفضل من حب الشهرة، لأنه بدون هذا الحب لن تكون هناك شهره، مضيفا "من غير حب الناس.. الفنان والإنسان لا يسوا شئ".

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