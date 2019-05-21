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فن

سوزان نجم الدين: لا أمارس حب التملك على أبنائي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:40 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أن شخصية صولا التي قدمتها من خلال مسلسل ابن أصول لا تشبهها على الإطلاق، وقالت في تصريح خاص:" صولا تعاني من الغيرة المرضية وتمارس حب التملك على ابنها، أما أنا فأعطي الحرية الكاملة لأبنائي، فأنا أم بعقل أوروبي وقلب شرقي".

وأضافت :" لا أتدخل في حياتهم وأعطي لهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات بحياتهم ".

وعبرت سوزان نجم الدين عن سعادتها بالنجاح الذي حققته من خلال مسلسل ابن أصول، موضحة أن تجسيد دور والدة حمادة هلال تحد كبير.

يشارك في بطولة هذا العمل نخبة من الفنانين منهم آيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وأحمد كرارة وفراس سعيد.

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