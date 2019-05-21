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أخبار العالم

موقع أمريكي: قرار ترامب بحظر هواوي سلاح ذو حدين لصناعة التكنولوجيا عالميًا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:22 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
رأى موقع "تيك رادار" الأمريكي المتخصص في مجال التكنولوجيا اليوم الثلاثاء أن قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية هو سلاح ذو حدين سيؤثر على صناعة التكنولوجيا في قطبي الاقتصاد العالمي وعلى الصعيد العالمي أيضًا.

وذكر الموقع في تقرير أن الولايات المتحدة لن تتمكن على الأرجح من إجبار الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي على حظر الشركة الصينية نظرًا لما تتميز به حلول الجيل الخامس الخاصة بالشركة من انخفاض في ثمنها وقدرتها التنافسية في مواجهة نظرائها العاملين في نفس المجال بالأسواق العالمية.

وأوضح الموقع أن قرار الإدارة الأمريكية سينعكس - بالتأكيد - على مبيعات مزودي المكونات في الولايات المتحدة، وسينعكس كذلك على حجم مبيعات البائعين في الصين.

وأردف الموقع يقول: إن واشنطن تمتلك بالتأكيد نفوذًا كافية للتأثير على قرارات بعض الدول عالميًا، والتي قد تستغلها إدارة ترامب في توسعة الحصار المفروض على الشركة الصينية.

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