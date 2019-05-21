الفقري فقري.. أزمة هواوي في عيون المصريين

بينما يقف العالم في حيرة من أمر قرار وقف محرك البحث "جوجل" التعامل مع عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" والفوائد التي ستعود على الشركتين وخسارتهم، كان المصريون في جهة أخرى تمامًا.



فمنذ انطلاق الخبر بدأت وسائل الإعلام تتناول القرار ورجع الصدى الناتج عنه وتحليله ومدى تأثيره ومتابعة خطوات "هواوي" للعبور من هذا المأزق ووضع المستخدمين، انشغل المصريون كعادتهم بالتعبير عن المشكلة بطريقتهم الخاصة.



علق المستخدمون عن مدى خسارتهم بهذا القرار:" أروح أقول ايه لأبويا يا شربيني.. ألو هاتلي موبايل تاني بخمس ست آلاف جنيه عشان جوجل وهواوي زعلانين من بعض شوية"، جوجل ساب كل أنواع الموبايلات اللي فالعالم وقطع التعامل مع هواوي اللي هو نوع موبايلي يا باشا".



فيما وجد شعب تويتر أن المستفيد الأول من هذه الأزمة، هي شركة "آبل"، وأظهر مستخدمو الهواتف المنافسة مثل "سامسونج" وغيرها عن سعادتهم لأن القرار لم يشملهم "الحمدلله أنا سامسونج".



وبموجب هذا القرار لن يتمكن مستخدمو هواتف "هواوي" من استخدام خدمات جوجل وتحديث نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعدما أصدر الرئيس الأمريكي قرارا بوضع الشركة في القائمة التجارية السوداء.

