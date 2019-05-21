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حوادث

شاهد.. تنفيذ قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:08 م
تأمين تنفيذ قرارات
تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات
كتب محمد صبرى
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات لإزالة التعديات.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

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