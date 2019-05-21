ليالي رمضان الثقافية تضيء محافظة الأقصر

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية احتفالًا بشهر رمضان المبارك بفرع ثقافة الأقصر، حيث شهدت ساحة سيدى أبو الحجاج تاسع أيام الليالى الرمضانية، وتضمنت مجموعة من الورش الفنية، الأولى بعنوان "فنون تشكيلية أشكال صلصالية" أدارتها شيماء مرجان ونفيسة عبدالرحيم، الثانية بعنوان "رسم حر للتعبير عن مظاهر رمضان" تدريب نجوى محمد وممدوح نجيب، إلى جانب ورشة حكى قصة بعنوان "الشيخ عبدالحليم محمود" أدارتها عواطف مصطفى، بجانب دورى ثقافي للأطفال أداره صفاء محمد، بالإضافة إلى عرض فيلم للأطفال بعنوان"سيدنا نوح"، إلى جانب إقامة معرض أشغال يدوية ومعرض آخر لإصدارات كتب .



أقيم عرض مسرح عرائس بالساحة بعنوان "الطمع" أدارته سماح مصطفى وسومة غريب ، إلى جانب اكتشاف مواهب فى التمثيل وإلقاء شعر، كما قدم عرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية، حيث قدمت الفرقة فقرة الفلكلور الشعبي "مزمار، ربابة، تحطيب" مع شيخ اللعبة محمود منصور راضى بمشاركة عازف المزمار مجاهد، وفى خيمة بيت الشعر عقدت أمسية شعرية أدارها الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، وقدم الشاعر مصطفى جوهر قصيدتى " ورد - أمسية "، كما ألقى الشاعر محمود الكرشابى قصيدتى "السنط - مرثية "، والشاعر محمود مرعى قصيدتى "عيل غبى- حنين"، وتستمر جمعية الهلال الأحمر المصرى بتقديم ورشها للأطفال للتدريب على الإسعافات الأولية ودرجات الحروق، وفرق التدخل السريع فى حالة الطوارئ .



اختتمت الليلة بعرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية، حيث قدمت أغاني الفلكلور الشعبي وهى "خاين يازمانى ، عليكم بمثل ، يا صابر على بلاوية " بقيادة الفنان قرشي العزب .