ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رامز جلال عن محمد الشرنوبي: خد كل الفرص في الوسط الفني ..فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:14 م
رامز جلال
رامز جلال
محمد القاضي
وقع الفنان الشاب محمد الشرنوبي، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال»، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون هي الضحية الـ 16.

ووجه "جلال"، رسالة إلى "الشرنوبي"، خلال تقديمه له، قائلًا: «أخد كل فرص الوسط الفني من الغناء للتمثيل».

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا.. تعليق ناري من مدرب منتخب مصر السابق على قائمة المنتخب

بسبب قلة عددهم .. لاعبو الأهلي يهددون فرص فوز مصر بأمم أفريقيا

بعد السعودية.. الإمارات تعلن عن نظام جديد للإقامة

الفنان مصطفى حشيش في العناية المركزة

أمم أفريقيا .. أول تعليق من نجم الأهلي السابق على قائمة المنتخب

أمم أفريقيا .. تعليق صالح جمعة على عدم ضم شقيقه للمنتخب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل ..شاهد.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل

درة وبريانكا شوبرا أبرزهن.. نجمات تألقن بـ الأبيض في مهرجان كان السينمائي.. صور

بمكياج لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى مهرجان كان السينمائي