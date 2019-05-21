رامز جلال عن محمد الشرنوبي: خد كل الفرص في الوسط الفني ..فيديو

وقع الفنان الشاب محمد الشرنوبي، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال»، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون هي الضحية الـ 16.





ووجه "جلال"، رسالة إلى "الشرنوبي"، خلال تقديمه له، قائلًا: «أخد كل فرص الوسط الفني من الغناء للتمثيل».





ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



