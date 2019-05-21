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توك شو

رامز جلال ساخرا من محمد الشرنوبي: هاني شاكر بيروح النقابة في توك توك ..فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:18 م
صدى البلد
حسام الحارتي
سخر الفنان رامز جلال، من الفنان محمد الشرنوبي، لحظة نزوله من مصعد الطائرة، فى مقلب برنامج "رامز في الشلال"، قائلا: "محمد الشرنوبي جاي بطيارة، والأستاذ هاني شاكر بيروح النقابة في توك توك الفن باظ يا جماعة".

ويبدأ مقلب رامز في الشلال" ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه نجا، وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالوا عليه بالضرب.

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