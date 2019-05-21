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فن

هو بينسى ده لكن أنا مابنساش.. سمير صبرى: كنت أول من قدمت تامر حسنى للجمهور

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:24 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكد الفنان القدير سمير صبري أن تامر حسني مطرب وممثل جيد للغاية، وقد كان أول ظهور له عبر الشاشة من خلال برنامجه الشهير هذا المساء.

وأضاف سمير صبرى فى تصريحات لـ صدى البلد، أنه أعطى لتامر حسنى الفرصة ليظهر للمشاهدين موهبته فى عزف الجيتار والغناء، بل لعب دور حلقة الوصل فى معرفته بـالمنتج نصر محروس الذى أنتج له ألبومه الأول مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وتابع قائلًا: "طبعًا هو يمكن ينسى ده، لكن أنا مابنساش".

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