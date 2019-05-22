الباب الثاني للموازنة العامة يثير جدل محلية النواب.. النويشي يكشف أهميته

قال النائب بدوى النويشى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الباب الثانى للموازنة العامة للدولة خاص بشراء السلع والخدمات التى تحتاجها الوحدات المحلية لأداء مهامها فى التنمية المحلية والخدمات البيئية.



وأضاف النويشى خلال تصرحات لـ "صدى البلد"، أن لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تطالب بمراجعة دقيقة للباب الثانى لترشيد الإنفاق، ومحاولة الاستفادة من المستهلك باستغلاله لزيادة إيرادات الوحدات المحلية، إضافة إلى مطالبتها بزيادة الاعتمادات المالية الخاصة بهذا الباب لأنها نقصها يؤثر بشكل واضح على مهام الوحدات وبالتالى تأثر التنمية.



وأكد النويشى ضرورة تشديد الرقابة الخاصة بالباب الثانى فى الموازنة العامة للدولة لمنع التلاعب في أرقام المصروفات.



كان النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد طالب وزارة المالية بمراجعة الباب الثاني في الموازنة العامة للدولة، لمنع أى سرقة أو تلاعب في الأرقام، ومحذرًا من وجود أرقام وهمية.

