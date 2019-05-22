ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الباب الثاني للموازنة العامة يثير جدل محلية النواب.. النويشي يكشف أهميته

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:01 ص
بدوى النويشى وكيل
بدوى النويشى وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب
أسامة علي
قال النائب بدوى النويشى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الباب الثانى للموازنة العامة للدولة خاص بشراء السلع والخدمات التى تحتاجها الوحدات المحلية لأداء مهامها فى التنمية المحلية والخدمات البيئية.

وأضاف النويشى خلال تصرحات لـ "صدى البلد"، أن لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تطالب بمراجعة دقيقة للباب الثانى لترشيد الإنفاق، ومحاولة الاستفادة من المستهلك باستغلاله لزيادة إيرادات الوحدات المحلية، إضافة إلى مطالبتها بزيادة الاعتمادات المالية الخاصة بهذا الباب لأنها نقصها يؤثر بشكل واضح على مهام الوحدات وبالتالى تأثر التنمية.

وأكد النويشى ضرورة تشديد الرقابة الخاصة بالباب الثانى فى الموازنة العامة للدولة لمنع التلاعب في أرقام المصروفات.

كان النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد طالب وزارة المالية بمراجعة الباب الثاني في الموازنة العامة للدولة، لمنع أى سرقة أو تلاعب في الأرقام، ومحذرًا من وجود أرقام وهمية.

ترشيحاتنا

بسبب كاميرا.. الولايات المتحدة تحظر هواوي HUAWEI .. فيديو وصور

المصري يحسم موقف رحيل إسلام عيسى الموسم المقبل .. فيديو

3 فنانين في العناية المركزة.. محمد نجم حالته حرجة للغاية بسبب جلطة بالمخ.. تحسن مصطفى حشيش بعد مشاكل بالقلب.. وسهير البابلي تعود لمنزلها

رفيق محمد صلاح يوجه رسالة نارية لـ توتنهام قبل نهائي دوري الأبطال

شاهد.. تعليق رامز جلال على حلقة محمد الشرنوبي

جاسوس حر.. زوم الكاميرا كلمة السر وراء حظر أمريكا هواتف Huawei الجديدة.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور