المعلق أحمد عبده عن قائمة الكان: يوم ما نلاقي مدافع أيسر للمنتخب يستبعدوه

أعرب المعلق الرياضي أحمد عبده عن غضبه عقب إعلان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب عن القائمة الأولية المقرر أن تخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل
وكتب عبده عبر حسابه على "تويتر" قائلا : "بقالنا مدة طويلة بندور على مدافع أيسر كويس يلعب للمنتخب من بعد المرحوم محمد عبدالوهاب وسيد معوض، ويوم ما نلاقيه يستبعدوه من منتخب، مصر، عبدالله جمعة، حسبى الله ونعم الوكيل.
وكان إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أعلن عن اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، 25 لاعبا للانضمام لمعسكر 6 يونيو المقبل، استعدادا للمباراتين الوديتين أمام تنزانيا وغينيا 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.