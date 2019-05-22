المعلق أحمد عبده عن قائمة الكان: يوم ما نلاقي مدافع أيسر للمنتخب يستبعدوه

أعرب المعلق الرياضي أحمد عبده عن غضبه عقب إعلان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب عن القائمة الأولية المقرر أن تخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل





وكتب عبده عبر حسابه على "تويتر" قائلا : "بقالنا مدة طويلة بندور على مدافع أيسر كويس يلعب للمنتخب من بعد المرحوم محمد عبدالوهاب وسيد معوض، ويوم ما نلاقيه يستبعدوه من منتخب، مصر، عبدالله جمعة، حسبى الله ونعم الوكيل.



