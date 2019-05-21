صحة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون في مجالات العلاج والتدريب مع كلية الطب..صور

وقعت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، بروتوكول مع كلية الطب جامعة الإسكندرية، للتعاون في مجالات العلاج والتدريب.



وقع البروتوكول عن مديرية الشئون الصحية الدكتورعلاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وعن كلية الطب الدكتور أحمد عثمان، عميد الكلية، وبحضور وكلاء كلية الطب من الأساتذة أعضاء مجلس الكلية ومديرة إدارة المستشفيات بالمديرية.



يشمل البروتوكول استعانة مديرية الشئون الصحية بكلية الطب لإمدادها باعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى تقديم الخدمة الطبية وخاصة فى التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة، وكذلك وضع وتنفيذ برامج تدريب الأطباء، كما يشمل البروتوكول تبادل المستلزمات الطبية والادوية من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.



جدير بالذكر أن وزارة المالية سبق ووافقت على قيام وزارة الصحة بإبرام بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية على أن يتم تدبير تكلفة هذا التعاقد بتعزيز موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019-2020.