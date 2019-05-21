الحوادث في يوم.. مصرع طفل داخل عيادة نساء وولادة في ميت سلسيل بالدقهلية.. وتفاصيل مثيرة في مصرع صيدلي الهرم أوفر دوس بـ جرعة هيروين

هاتف محمول يتسبب في مصرع شخصين بالفيوم

مصرع سيدة فى حادث انقلاب سيارة بطريق المحلة - كفرالشيخ الدولي

شهد اليوم الثلاثاء بعض من الحوادث المثيرة، فمن بينها مصرع طفل أثناء إجراء عملية ختان له داخل عيادة نساء وولادة بمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية وقام أفراد أسرته بتحطيم أثاث العيادة.انتقل ضباط المباحث الدقهلية بعدما تلقيهم البلاغ إلى مكان الواقعة، وتبيّن مصرع الطفل "أحمد . ا"، من قرية أبو ذكرى التابعة أثناء إجراء عملية ختان؛ ما أدى إلى غضب أسرته وقيامهم بتحطيم العيادة، وتم القبض على الطبيب الجراح وطبيب التخدير وأسرة المتوفى، كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنزلة المركزى.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1740 جنح مركز شرطة ميت سلسيل لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.فيما لقى شخصان مصرعهما فى مشاجرة بين عائلتين بقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، لوجود خلافات سابقة حول ملكية تليفون محمول.تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم اخطارا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شركة اطسا بالمشاجرة .تبين من التحقيقات ان المشاجرة وقعت بين عائلتى معوض وعبد الواحد بقرية الغرق مركز إطسا لخلافات سابقة حول ملكية تليفون محمولاستخدمت فيها الاسلحة البيضاء والشوم بين العائلتين ، مما اسفر عن مصرع عبد الله عبد التواب ووليد محمود من العائلتين .وانتقلت أجهزة الأمن الى مكان المشاجرة ، وتمت السيطرة عليها والقبض على المتهمين.تم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى إطسا المركزى والثانية الى مستشفى الفيوم العام .وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .كما شهد الطريق الدولي "المحلة - كفرالشيخ " بنطاق محافظة الغربية اليوم واقعة مصرع سيدة فى العقد الرابع من عمرها عقب انقلاب سيارتها الملاكي بذات الطريق نتيجة السرعة الزائدة ما أدى إلى وفاتها فى الحال وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بنطاق مركز المحلة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي حمراء اللون ماركة نيسان تستقلها سيده تدعي "نورا محمد ناجي الأجرود " 39 سنة مصابه بنزيف داخلي بالمخ وكسور بجسدها .وفى سياق متصل كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مصرع معالج إدمان داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم.وتبين من التحريات أن القتيل طبيب صيدلي، أدمن المواد المخدرة منذ فترة، ومن ثم دخل مصحة للعلاج من إدمان الهيروين، حتى عمل معالجا للإدمان بهذه المصحة.وأضافت التحريات أن الشاب عاد لإدمان مخدر الهيروين مرة أخرى حتى قام بتناول جرعة زائدة في ساعات الصباح الأولى أدت إلى إصابته بهبوط حاد ووفاته في الحال.وقالت مصادر إن السر الأول في حل لغز العثور على الجثة، كان الرائحة الكريهة التي انبعثت من الشقة، فقام الجيران بإبلاغ وحدة المباحث التي وصلت وبدأت في معاينة الشقة التي لم يظهر بها أي بعثرة في محتوياتها.وشرحت التحريات السر الثاني، حيث تبين العثور على سرنجة "حقنة" وبقايا بودرة بيضاء تبين أنها لمخدر الهيروين بجوار الجثة، مما دفع رجال البحث إلى التفكير في أن الواقعة وراءها المخدرات.كما تبين أن السر الثالث هو بقايا الحقن على يد المتوفى، وشهادة الشهود بأنه مدمن لمخدر الهيروين ويمتلك مصحة لعلاج الإدمان.فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثة مالك مصحة إدمان بعدما لقى مصرعه لتناوله جرعة هيروين زائدة قبل السحور بمنطقة الهرم.تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره بشقته، ووجه بسرعة كشف ملابسات الحادث.وكشفت المعاينة الأولية التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثة لشخص في العقد الرابع من عمره، وبجوارها سرنجة، وآثار حقن بالذراع.كما تبين من التحريات برئاسة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشخص يمتلك مصحة لعلاج الإدمان، وتوفي إثر تناوله جرعة هيروين زائدة.وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته، وانتقل لموقع البلاغ المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع ولقي مصرعه نتيجة جرعة هيروين زائدة.