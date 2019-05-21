شاهد.. تعليق رامز جلال على حلقة محمد الشرنوبي

علق الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، على حلقة اليوم ببرنامج "رامز في الشلال" عقب وقوع الفنان محمد الشرنوبى ضحية الحلقة 16".



وكتب "رامز": "‏‏‏‏شوفوا ‎#محمد_الشرنوبي عمل إيه لما عرف أن دا مقلب ‎#رامز_في_الشلال".



يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، الذين يذهبون إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب.



