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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بـ الخرطوش بإحدى قرى البحيرة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:58 م
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
جمالات الدمنهورى
أصيب 3 أشخاص بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بقرية محلة فرنوي بمركز شبراخيت بالبحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة. 

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بقرية محلة فرنوي بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة "محمد عيد عمر الخمارى ٢٣سنة مصاب بطلق خرطوش بالفخذ الأيمن والأيسر، سوزان خميس أحمد حزيمة ٣٥ سنة مصابة بطلق خرطوش بالوجه، احمد عمر محمد عبد المقصود مصاب طلق خرطوش بالقدم اليمنى" وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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