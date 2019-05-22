محذراً من أرقام وهمية.. برلماني يؤيد مطالب بمراجعة الباب الثاني بالموازنة

أيّد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلب وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الباب الثاني في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن موازنة الدولة تريليون و145 مليار جنيه، مقسمة على الوزارات كلٌ وزارة حسب مهامها.





وأضاف نظير خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، الوزارات دائمًا تطلب اعتمادات أكبر لاستكمال مهامها، ولكن هناك وزارة يجب توجيه الدعم الأكبر لها كوزارة التنمية المحلية لأن التنمية المحلية هى عصب الدولة، والخدمات التى تقوم بها هى التى يستشعرها المواطن مباشرة.