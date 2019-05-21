ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المخابرات الروسية تحذر من خطورة التصعيد مع إيران

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:50 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن مدير مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، حذر من خطورة تطورات الأحداث حول إيران، داعيا إلى ضرورة تغلب العقل على اندفاع بعض القادة السياسيين.

ونقلت القناة عن ناريشكين، قوله في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية لأعضاء رابطة الدول المستقلة: "من الواضح أن الوضع يتطور بسيناريو مقلق للغاية. والسبب الأولي بديهي للجميع، وهو قصة انسحاب الولايات المتحدة مما يسمى بالصفقة النووية الإيرانية".

وتابع ناريشكين: "ومعظم الدول على يقين تام مع ذلك من أن إيران تلتزم بشكل كامل بتعهداتها في إطار هذا الاتفاق، ولهذا السبب يكتسب تأجيج الوضع من قبل الولايات المتحدة طابعا خطيرا للغاية".

وأضاف مدير مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم": "من المهم في هذا السياق أن تضبط الأطراف مشاعرها، ويجب منع تغلب اندفاع بعض القادة السياسيين على صوت العقل، والتحليل الرصين للأمر الواقع، والاستنتاجات الرصينة حول الطريقة الخطيرة التي يمكن أن تتطور بها الأوضاع، إذا اتخذ المرء قرارات متسرعة أخرى".

ترشيحاتنا

تفاصيل اجتماع السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية

حسام موافي يكشف سر إصابة أهل الريف بنقص الحديد رغم تناولهم الخضراوات

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

قتل زوجها في الطائرة الإثيوبية.. فرنسية تطالب بـ276 مليون دولار تعويضا

أمم إفريقيا.. عصام الحضري يستعين بـ عادل إمام للسخرية من قائمة المنتخب

كله في الكنافة.. تعليق ساخر من تامر عبد الحميد عن اختيارات أجيري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

شاهد.. 50 صورة من زفاف حفيدة الملكة اليزابيث الثانية على ملياردير شهير