برلماني يرفض مشروع قانون بشأن زيادة الحد الأقصى للأجور

أبدى النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراضه على مشروع قانون قدمه النائب عبد المنعم العليمى بشأن زيادة الحد الأقصى للأجور قائلا:" لسيادة النائب كل الاحترام والتقدير ولكنى أرفض مشروع هذا القانون".





وتابع نظير خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" قائلا:" إزاى نزود الحد الأقصى للأجور والحد الأدنى مازال غير مرضٍ لطموحات الشعب المصرى"، مشيرا إلى أن الدولة تعمل دائمًا على ترشيد إنفاقها وتوجيه الدعم للطبقات الأكثر احتياجًا وبالنظر للعاملين بالقطاع العام للدولة الذين يطبق عليهم الحد الأنى نجد أعدادهم كبيرة للغاية على عكس من يطبق عليهم الحد الأدنى".





وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، إذا هناك نية لزيادة الأجور فالذين يطبق عليهم الحد الأدنى هم الأولى".



