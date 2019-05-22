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ديني

حكم من لم تسمح ظروفهم بالاعتكاف في المسجد بسبب عملهم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:01 ص
الإعتكاف فى المسجد
الإعتكاف فى المسجد
إيمان طلعت
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية ، يقول صاحبه (الاعتكاف سنة قديمة أداها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وفي الثلث الأخير منه بالذات وكثير من المسلمين يحبون أن يحيوا هذه السنة إلا أن ظروف عملهم لا تسمح بالمكث في المسجد أياماً وليالي وإنما يتاح لهم فترات قصيرة فما الذي يفعلونه حتى يوفقوا بين عملهم وأداء هذه السنة؟). 

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إن الاعتكاف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدق الاعتكاف على القليل من الوقت وعلى الكثير فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر عند علماء الشافعية ويثاب المرء ما بقي في المسجد. 

وأشارت الى أنه ممن تتاح له فرصة للاعتكاف ولو قليلة جاز له شرعاً أن يعتكف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لا يتاح له ذلك فليس بمطلوب منه الاعتكاف، ويصل له ثواب البقاء في المسجد حتى لو كان انتظاراً للصلاة. 

وأوضحت أما ما لا يدرك كله لا يترك كله وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: " ما أمرتكم به فأتوه منه ما استطعتم" اخرجه ابن ماجه، ويمكن له أن يعتكف ليلة أو أكثر من قبل الغروب إلى بعد الفجر.

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